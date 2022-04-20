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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 نيسان 2022

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الأخبار: فلسطين: المقاومة تصون قواعد الاشتباك

الـ«كابيتال كونترول» لإبراء ذمّة المصارف: اللجان النيابية حزب المصرف الأكبر

 

 

البناء: مساعٍ أمميّة لهدنة في أوكرانيا… وموسكو تشترط تضمينها الانسحاب من ماريوبول / ضغوط فلسطينيّة على القائمة العربيّة لفرط الحكومة… ومحاولة أميركيّة لشبكة أمان / «فورين أفيرز»: شكوك بصدقيّة مزاعم واشنطن بمكافحة الفساد بسبب حماية سلامة /

 

 

 

نداء الوطن : "بحث وتحرٍّ" بحقّ سلامة... وانتفاضة نقابية على "الكابيتال كونترول"
"زكزكات" انتخابية بين عون وبري... وتحقيق المرفأ "دافنينو سوا"!

 

 

 


الديار: حركة خليجية لافتة في عين التينة: تفاهم على خطوات ما بعد العودة ؟
تراشق سياسي بالكابيتال كونترول وخطة التعافي والتشكيلات القضائية
الترهيب والترغيب وأسلحة ثقيلة تستخدم قبل اقل من شهر على الانتخابات

 

 

 

اللواء: خطة التعافي في مجلس الوزراء .. والمودعون بمواجهة الكابيتال كونترول!

بخاري وقناعي في عين التينة واستياء روسي من بعبدا.. وأزمة كهرباء في الأفق

 

 

 

النهار: "الكابيتال كونترول" ومصير الودائع في 10 أيام؟

 

 

 

الجمهورية: مخاوف على المودعين ينفيها ميقاتي

إقفال الصيدليات إستنكارًا

 

 

 


l'orient le jour: À Beyrouth I, deux sièges du bloc aouniste au cœur de toutes les disputes

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