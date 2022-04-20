أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 نيسان 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر دبلوماسية إن أهم ما قالته حرب أوكرانيا هو أن لا وجود لقوة عظمى في الحرب التقليدية قادرة على خوض حرب خاطفة وتحقيق نصر حاسم وأن التوازن النووي بين الشرق والغرب يوازيه توازن تقليدي وتوازن ردع اقتصاديّ ماليّ عنوانه استحالة الاستغناء المتبادل ما سيجعل نظام الشراكة حتمياً.





خفايا

توقعت مصادر حقوقيّة بقاء الملفات القضائية العالقة إدارياً وعملياً على حالها إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت إن القضاء في مرحلة تصريف أعمال كما الحكومة وبعد زلزال بحجم الانهيار لا بدّ أن تبدأ إعادة تكوين السلطة من المجلس النيابي.



اللواء: أسرار

همس

كلام سفيرة دولة كبرى في إحياء ذكرى تعني بلادها حول ازدهار لبنان، كان بمثابة ردّ على ما دار مع مرجع روحي عندما زارته في إطار جولة تقوم بها للمرجعيات..



غمز

تتجنب شخصيات في مواقع مسؤولة مقابلة المرشحين أو على الأقل نشر أخبار عن اللقاءات معهم، لضمان الحيادية..



لغز

بلغ الاستياء لدى قطب جنوبي كبير حداً لم يكن بالإمكان إخفاؤه، في معرض ردّ فعل على ما حدث في قرية جنوبية ساحلية..

نداء الوطن: خفايا

إعتبرت أوساط متابعة أن انتخابات 15 أيار ستكون مفاجئة لـ»حزب الله» وحلفائه كما كانت انتخابات العام 2000 التي انتصر فيها تحالف وليد جنبلاط ورفيق الحريري، بينما كانت حسابات النظام السوري تتوقع سحقهما.

تساءلت أوساط متابعة، عن العلاقة التي تجمع رئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشمية المقرّب من الرئيس سعد الحريري، بالمرشح الأرثوذكسي في عكار سجيع عطية. حيث يتردد أنه وضع فريق جمعية إمكان التي يرأسها مع بعض الأشخاص المحسوبين عليه في تيار «المستقبل»، ضمن عداد فريق عطية الإنتخابي.