الديار: ميقاتي مستاء...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

نقلت مصادر مطلعة على أحواء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه «مستاء من الخفة التي يتعاطى بها البعض مع الملفات التي تبحثها الحكومة ومجلس النواب وعلى رأسها قوانين الكابيتال كونترول والسرية المصرفية اضافة لخطة التعافي»، وأشارت المصادر في حديث لـ»الديار» الى ان ميقاتي يعتبر هذه القوانين والخطة التي تعمل عليها الحكومة جسر عبور الى قيامة لبنان التي لا يمكن ان تحصل من دون تعاون دولي وعربي، ما يفرض على لبنان القيام بالاصلاحات المطلوبة منه من دون ان يعني ذلك بأي شكل من الاشكال صحة ما يروجه البعض عن سعي لتغيير وجه لبنان الاقتصادي او تحميل المودعين الخسائر كاملة او الجزء الاكبر منها».

وكان ميقاتي أكد أن «من أولويات الحكومة في المعالجة الإقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها».

ولفت خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف يوم أمس إلى أن «خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضًا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في التعافي الإقتصادي».وشدد على أن «كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء».