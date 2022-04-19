هاغوب بقرادونيان: عدم تحالفنا مع التيار سببه قانون "يا رب نفسي" وهدفنا حاصلين وأكثر

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كشف أمين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان أن عدم التحالف مع التيار الوطني الحر هو أمر انتخابي بحت سببه القانون الانتخابي الذي وصفه بـ"قانون يا رب نفسي"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تضمن المقعد التاريخي للطاشناق في المتن كما بوسعها مساعدة التيار الوطني الحر في معركته.

هذا وأكّد بقرادونيان في مقابلة مع الاعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها "بلا رمادية" أن قاعدة حزبه الشعبية تفهم تمامًا ماهية الخطوة، وتدرك أن التحالف مع التيار الوطني الحر في بيروت الاولى وزحلة يعني أن الافتراق في المتن واضح الاهداف.

وعن عدد الحواصل التي من الممكن أن تحصل عليها لائحة الطاشناق المر القومي في المتن فيكشف بقرادونيان أنّها تطمح إلى حاصلين وأكثر.

هذا ويفضّل بقرادونيان أن يقوم الناخب من اللبنانيين الأرمن إن لم يكن ينوي التصويت للطاشناق أن يقوم باعطاء صوته لمرشحي الاحزاب الاخرى وليس لمرشح مستقل نظرًا لعلامات الاستفهام التي تشوب هؤلاء.

وعن مستقبل لبنان توقّع بقرادونيان أن يتم استخراج النفط بعد ترسيم الحدود متسائلًا حول هوية الشركات التي ستستخرج الغاز من البحر ومن هي الدول التي تقف وراءها؟

بكلمة واحدة وصف بقرادونيان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالمؤمن بعمله والمؤمن بلبنان والمؤمن بتطوير النظام. أمّا عن حزب الكتائب الجديد فاعتبر ان الوقت كفيل باظهار ان كان المشروع قابل للتطوير أم لا. هذا واعتبر على ميشال المر الحفيد اظهار ما هو خطابه ومشروعه السياسي.