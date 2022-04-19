living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصّور- أبو زيد في لقاء حواري في المقر العام للتيار الوطني الحر: التيار رقم صعب في جزين ويؤيده أكثر من 53 % في المنطقة

19
APRIL
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن المرشح عن احد المقعدين المارونيين في دائرة جزين النائب السابق أمل أبو زيد أنه "ليس طارئاً على العلاقة مع الرئيس العماد ميشال عون ولا على النهج السياسي الذي يمثله"، قائلاً "انا ابن هذا الفكر الحر وهذه المدرسة الوطنية".
وفي حوار أجراه في المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي بدعوة من لجنة المرأة في هيئة قضاء جزين لفت أبو زيد إلى "أننا نعيش مرحلة لا يمكننا فيها إلا أن نصوّت بكثافة لكي نأتي بالأشخاص المناسبين لإعادة بناء لبنان وإخراجه من الوضع الحالي". وقال "نريد ان يثبّت التيار الوطني الحر نفسه مرة جديدة رقماً صعباً في جزين، والأرقام تشير إلى أن التيار يحتل أكثر من 53 % من التأييد في المنطقة".
واعتبر أبو زيد "أن المرحلة تتطلب تعاوناً من الجميع على المستوى الوطني لتخطي هذه الفترة الدقيقة والحساسة"، وختم متوجهاً إلى المشاركين في اللقاء الحواري ومن خلالهم إلى جمهور التيار بالقول "حرّروا قلوبكم وعقولكم وروحوا صوّتوا صح لأن لبنان ما ممكن يعيش الا على الخيارات الصحيحة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout