بالصّور- أبو زيد في لقاء حواري في المقر العام للتيار الوطني الحر: التيار رقم صعب في جزين ويؤيده أكثر من 53 % في المنطقة

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أعلن المرشح عن احد المقعدين المارونيين في دائرة جزين النائب السابق أمل أبو زيد أنه "ليس طارئاً على العلاقة مع الرئيس العماد ميشال عون ولا على النهج السياسي الذي يمثله"، قائلاً "انا ابن هذا الفكر الحر وهذه المدرسة الوطنية".

وفي حوار أجراه في المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي بدعوة من لجنة المرأة في هيئة قضاء جزين لفت أبو زيد إلى "أننا نعيش مرحلة لا يمكننا فيها إلا أن نصوّت بكثافة لكي نأتي بالأشخاص المناسبين لإعادة بناء لبنان وإخراجه من الوضع الحالي". وقال "نريد ان يثبّت التيار الوطني الحر نفسه مرة جديدة رقماً صعباً في جزين، والأرقام تشير إلى أن التيار يحتل أكثر من 53 % من التأييد في المنطقة".

واعتبر أبو زيد "أن المرحلة تتطلب تعاوناً من الجميع على المستوى الوطني لتخطي هذه الفترة الدقيقة والحساسة"، وختم متوجهاً إلى المشاركين في اللقاء الحواري ومن خلالهم إلى جمهور التيار بالقول "حرّروا قلوبكم وعقولكم وروحوا صوّتوا صح لأن لبنان ما ممكن يعيش الا على الخيارات الصحيحة".