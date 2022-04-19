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أخر التطورات في قضية مقتل الصيدلانية ليلى رزق!

19
APRIL
2022
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، وبحث معه في موضوع جريمة المروج التي ذهبت ضحيتها الصيدلانية ليلى رزق.

بعد الاجتماع، قال سلوم: "أشكر لمعالي الوزير مولوي متابعته موضوع جريمة المروج التي ذهبت ضحيتها الصيدلانية ليلى رزق، إذ كان يضعنا في أجواء التحقيقات. لقد طلبت حماية الصيدليات والإيعاز للبلديات القيام بهذه الحماية، وأعطى معاليه أوامره لكل مخافر الدرك في المناطق حماية الصيدليات وهو سينشئ خطا ساخنا لأنه يعتبر أن أمن الصيدليات أساسي، لأنها إلى جانب أمن المواطن تؤمن له الخدمة الطبية".

أضاف: "أكد لي معالي الوزير أن التحقيقات صارت في مراحل متقدمة. وقريبا، سيتم الكشف عن ملابسات الجريمة، وهو يتابع الموضوع شخصيا، وإن شاء الله يتم القبض على الجناة وتسليمهم وسوقهم الى العدالة، وأشكر له تشدده في هذا الموضوع".

وتابع: "أكد لنا معاليه أن لا سرقة، فضلا عن عدم فقدان أي غرض من أغراضها الشخصية".

وردا على سؤال، قال سلوم: "هناك كدمات وعمليات خنق، وهي من أبشع أنواع الجرائم. أؤكد أن التحقيق متقدم جدا، والقبض على الجناة سيكون قريبا. وفي ظل وجود وزراء كمعالي الوزير، فلا خوف على الأمن في لبنان لانه يملك ضميرا لبنانيا مميزا".

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