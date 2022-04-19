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أسعد درغام للـtayyar.org: حاولوا اغتيالنا سياسياً وفشلوا لكن الحملة لا تزال مستمرّة

19
APRIL
2022
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في ظل الأجواء الانتخابية المحتدمة في دائرة الشمال الاولى عكار، أكد مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد الارثوذكسي أسعد درغام للـtayyar.org أنه بالرغم من محاولة البعض استغلال حاجات الناس لدفع المال الانتخابي بعدما تم شراء المرشحين، إن هذا الأمر لن يجدي نفعاً أمام وعي العكاريين لخطورة هؤلاء الناس وتاريخهم المليء بالاجرام بحقهم والفشل في تقديم أي مشروع إنمائي لعكار وأهلها.


وأكد درغام أن العكاريين سيحاسبون هؤلاء في صناديق الاقتراع، داعياً الى تحكيم الضمير ومراجعة أحداث الماضي والأعوام المنصرمة حتى يميّزوا من هو الذي أوصلنا الى هذه الحال ومن وقف مع العكاريين وكان صاحب مشروع بناء الدولة، وبعدها فلينتخبوا حسب ضميرهم وقناعاتهم.


وتوجه درغام الى بنات وأبناء التيار الوطني الحر بالقول:"مرّت علينا ظروف عصيبة وحاولوا اغتيالنا سياسياً لكنهم لم ينجحوا ولم يستطيعوا الغاءنا بأموالهم وأموال سفاراتهم، والحملة لا تزال مستمرة وبقوة، لذلك عليكم الذهاب الى صناديق الاقتراع بكثافة لتفشيل مخططاتهم التي باتت مفضوحة".

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