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الرئيس عون تلقى برقية تهنئة بالفصح من الرئيس السوري بشار الأسد

19
APRIL
2022
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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة تهنئة لمناسبة حلول عيد الفصح، من نظيره السوري الرئيس الدكتور بشار الأسد.
وجاء في البرقية: "بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، أتوجه اليكم والى عائلتكم الكريمة بأحّر التهاني القلبية، مع اطيب التمنيات بأن يحمل هذا العيد لكم موفور الصحة والهناء، وللشعب اللبناني الشقيق الخير والأمان. فصح مجيد وكل عام وأنتم بخير."
حسن خليل
الى ذلك، استقبل الرئيس عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الخبير المالي والاقتصادي الدكتور حسن خليل، وعرض معه ما آلت اليه الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد.
وبعد اللقاء، ادلى الدكتور خليل بالتصريح التالي الى الصحافيين: "لقد وضعت فخامة رئيس الجمهورية في ضوء عمق الازمة المالية والنقدية والمصرفية التي يواجهها لبنان. وان قضية المودعين في لبنان مقدسة، وما جرى من جرائم بحقهم تصل الى حد الجرائم ضد الإنسانية. لذلك، من اجل لبنان والمواطنين فيه، يجب القيام بكل ما يمكن القيام به لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا يصل الوضع في لبنان الى ما لا تحمد عقباه."
وردا على سؤال حول سحب ترشيحه، أجاب: "بالنسبة الى ما اشيع عن انسحابي من المعركة الانتخابية، فأنا في القصر الجمهوري لن اتطرق الى موضوع الانتخابات، واشير الى انني لم انسحب بل علّقت الترشيح، وسأّذكر تفاصيل هذا التعليق في مؤتمر صحفي غدا في نادي الصحافة الساعة 5.30 مساء، لأنه لا يمكن الاستمرار في الترشح للانتخابات النيابية في مناطق ليس هناك فيها تكافؤ التواصل مع الناخبين، ولا ضمانة للناخب او للمرشح او للمندوب عن المرشح، ولا في فرص الاعلام والاعلان، كما في المناطق الانتخابية الأخرى."

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