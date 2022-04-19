السفير الكويتي بعد لقاء برّي: المبادرة نجحت وستكون منطلقاً لتعزيز العلاقات

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استقبل رئيس مجلس النواب #نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان #وليد البخاري، وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما استقبل بري السفير الكويتي #عبد العال القناعي الذي قال بعد الزيارة: "وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أنّ المبادرة قد نجحت، وبالفعل لقد حمّلني الرئيس بري رسالة شكر إلى الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الخارجية وشكره على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على أن لا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق".



وأضاف: "أكّد دولته الحرص على أنّ المبادرة الكويتية أدّت ما أدّت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه، فهذه المبادرة ستكون منطلقاً لتعزيز العلاقات أكثر بين الأشقاء".