السفارة السورية تنفي مزاعم حول تدخلها في الانتخابات النيابية وتؤكد احترام سيادة لبنان

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صدر عن المكتب الاعلامي لسفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت ما يلي : “تستمر بعض الجهات في الترويج لمزاعم حول تدخلات سياسية وأمنية للسفارة السورية في الاستحقاق النيابي اللبناني المرتقب.

واذ لا تستغرب سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة، فإنها تؤكد مجددا احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتشدد على العلاقات الأخوية التي لا يمكن فصمها بين البلدين الشقيقين وتجدد التعبير عن الثقة في صوابية خيارات قواه الوطنية.

يحدونا الامل بأن ينجح لبنان الشقيق في التصدي لاستحقاقاته الدستورية بعيدا من محاولات التعطيل والتشويش ممن اعتادوا رهن اجنداتهم للخارج ، وان يشكل هذا الاستحقاق فرصة للبنان واللبنانيين للمضي نحو مستقبل فيه امان واستقرار ونهوض وتنمية”.