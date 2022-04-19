الرئيس عون اتصل بنقيب الصيادلة مديناً جريمة اغتيال الصيدلانية ليلى رزق ومؤكداً ملاحقة مرتكبي الجريمة وانزال اشد العقوبات بحقهم

A + A -

رئيس الجمهورية عرض مع النائب البستاني أوضاع منطقة الشوف ومراحل العمل في مستشفى دير القمر الحكومي

الرئيس عون بحث مع المطران إبرهيم أوضاع طائفة الروم الكاثوليك وحاجات منطقة البقاع والفرزل ومع النائب السابق ابي نصر مسألة انشاء محافظة كسروان-جبيل ومع السفير كبارة عودته الى السعودية

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تضامنه مع الجسم الصيدلاني في لبنان، استنكاراً للجريمة التي وقعت امس في بلدة المروج المتنية وذهبت ضحيتها الصيدلانية ليلى رزق. واجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً بنقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم وابلغه ادانته للجريمة، مؤكداً ان التعليمات أعطيت للأجهزة الأمنية لملاحقة مرتكبي الجريمة وتوقيفهم واحالتهم الى القضاء لانزال اشد العقوبات.

النائب فريد البستاني

الى ذلك، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات في قصر بعبدا، فاستقبل رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الانتخابية وعمل اللجان النيابية. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة الشوف والمراحل التي قطعها العمل في مستشفى دير القمر الحكومي، وتأمين ظروف إنجازه في اسرع وقت ممكن. واكد النائب البستاني ان الرئيس عون يولي مستشفى دير القمر الحكومي عناية خاصة نظراً الى الدور الذي يمكن ان يلعبه مستقبلاً في مجال الرعاية الصحية لابناء المنطقة والجوار.

النائب السابق نعمة الله ابي نصر

سياسياً ايضاً، استقبل الرئيس عون النائب السابق نعمة الله ابي نصر وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد. وأوضح ابي نصر انه اثار مع رئيس الجمهورية مسألة التأخير المتعمد في اصدار المراسيم التنظيمية لقانون انشاء محافظة كسروان- جبيل على رغم مضي سنوات على اقراره في مجلس النواب، وسلسلة المراجعات المتتالية مع وزراء الداخلية والبلديات المتعاقبين منذ صدور القانون الذي تم اقراره على خلفية تمكين أبناء منطقة كسروان وجبيل من ملاحقة معاملاتهم في الإدارات الرسمية من دون الحاجة الى الانتقال الى مقر محافظة جبل لبنان في بعبدا، علماً ان هذ الامر بات ملحاً جداً بعد الضائقة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان وارتفاع أسعار وسائل النقل وغيرها من الخدمات.

واكد ابي نصر ان الرئيس عون سوف يقوم بالاتصالات اللازمة من اجل الاسراع في اصدار المراسيم التنظيمية الموجودة في وزارة الداخلية.

المطران ابرهيم ابرهيم

الى ذلك، استقبل الرئيس عون الراعي الجديد لابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابرهيم ابرهيم، وامين سره الاب شربل راشد، وذلك في حضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود. وقد شكر المطران ابرهيم رئيس الجمهورية على مشاركته في احتفال توليه الأبرشية من خلال ايفاده ممثلاً عنه، كما عرض له حاجات منطقة زحلة خصوصاً والبقاع عموماً، ولا سيما سوء حالة الطرق وخصوصاً طريق ضهر البيدر وعدد من الطرق الأخرى في البقاع الغربي، ومسألة التمييز الحاصل في تأمين التيار الكهربائي لعدد من بلدات البقاع الغربي. كما تطرق الحديث الى التعيينات الإدارية وحقوق طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.

السفير فوزي كبارة

في قصر بعبدا ايضاً، سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية السفير فوزي كبارة، الذي استقبله الرئيس عون قبيل مغادرته بيروت عائداً الى مركز عمله في السعودية، وذلك بعد عودة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى بيروت.

واكد السفير كبارة ان توجهات رئيس الجمهورية كانت دائماً الحرص على افضل العلاقات بين لبنان والدول العربية الشقيقة عموماً، ودول الخليج خصوصاً، ولا سيما المملكة العربية السعودية.