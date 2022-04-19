living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وقفة تحذيرية في نقابة محرري الصحافة من مغبة إمرار مشروع ال"كابيتال كونترول"

19
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
القصيفي: لن نقبل المسّ بودائع النقابات وصناديقها
 
تنفيذا لقرار اتحاد نقابات المهن الحرة في ١٤ نيسان الحالي ، بتنظيم وقفات تحذيرية من مغبة امرار مشروع قانون ال"كابيتال كونترول" ، واستمرار التضييق على ودائع النقابات وصناديقها، والتضييق المصرفي ، كل في مقر نقابته،نفذت نقابة محرري الصحافة اللبنانية وقفة تحذيرية، قبل ظهر اليوم، في مقرها في الحازمية، بحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد من الزملاء الصحافيين والإعلاميين. 
واستهل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي اللقاء بكلمة جاء فيها: إنها وقفة رمزية تحذيرية، تنفذّها نقابة محرري الصحافة اللبنانية إنفاذًا وانسجامًا مع قرار اتحاد نقابات المهن الحرة، والنقابة هي عضو مؤسس في هذا الاتحاد وذلك من أجل الإعتراض على مشروع ال"كابيتال كونترول" بصيغته الراهنة والتصدي لمحاولة إمراره، خصوصًا أن للنقابات ودائع في المصارف وصناديق أودعت مبالغ كبيرة في هذه المصارف تعود إلى كل من أعضاء هذه النقابات وهي عصارة جهد طويل من اشتراكات وتبرعات من أجل أن تكون هذه الصناديق ضامنة لصحتهم وشيخوختهم، وإذا بهم وجدوها قد تبخرت هباء. وبالتالي فإن نقابات المهن الحرة، هي عصب الحياة الإجتماعية في لبنان، لا بل هي عصب وشرايين القطاعات المنتجة، ولا يمكن لهذه النقابات أن تقف مكتوفة الإيدي والا تقوم بواجبها الوطني في التصدي لما يحاك من خطط لضرب هذه الودائع ولتجفيف صناديقها بال" كابيتال كونترول" العشوائي وسواه من التدابير. 
وأضاف: إن هذه الوقفات التي تنفذّها النقابات المنضوية في اتحاد نقابات المهن الحرة، هي أول الغيث. هذه لقاءات محدودة بالأشخاص والأمكنة ولكن في طالع الأيام ستكون هناك تحركات هادفة صاخبة في جميع الإتجاهات من أجل الوقوف في وجه هذه الخطة الرهيبة التي تستهدف إفقار اللبنانيين والنقابات التي تؤدي صناديقها خدمة لمئات الألاف إذا لم نقل لما يقارب المليون شخص. وبالتالي فإننا نقول اليوم وبالصوت الملآن، لن نقبل المس بودائع النقابات وبصناديقها ونطالب بها كما كانت قبل السابع عشر من تشرين الأول، أي نطالب بحقوقنا كما كانت عليه قبل ذاك التاريخ، الذي تذرع به من تذرع به لتهريب الأموال ولطمس الحقائق ونحن سنكون دائمًا إلى جانب اتحاد نقابات المهن الحرة في الوقوف إلى جانب اللبنانيين أينما كانوا من أجل تحصيل حقوقهم ومن أجل الدفاع عن لقمة القفير وعن لقمة المواطن وعن حقّه في الحياة والطبابة والصحة وضمان شيخوخته، ونشكر لكم حضوركم، ونحن سنكون دائمًا إلى جانب زملائنا في الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول أن يغتصب حقوق اللبنانيين.
ولا بدّ لنا في هذه المناسبة أن ندين ما يحصل من ارتكابات وإرهاب وعدوان صهيوني في مسجد الأقصى. كما ندين ونستنكر ما حصل في المروج بقتل الصيدلانية المغفور لها والمغدورة ليلى رزق التي وجدت مذبوحة، وبعد تعزيتنا لأهلها ونقابة الصيادلة، ندعو السلطات المختصة لملاحقة المجرمين حتى إلقاء القبض على الجناة لنيلهم القصاص الذي يستحقونه.
وختم اللنقيب القصيفي الوقفة، بتقديمه التعازي بفقد لبنان والطب لقامتين طبيتين إنسانيتين، هما الدكتور بيار دكاش طبيب الفقراء والدكتور روي نسناس الذي كان ضمير اللبنانيين لفترة طويلة من الزمن وكان المرشد لكثير من اللبنانيين لتجنب أخطار جائحة الكورونا. ننحني إجلالًا لرحيل هاتين القامتين الطبيتين الوطنيتين. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout