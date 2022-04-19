قتلى وجرحى في حريق الفنار!

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اندلع حريق كبير في معمل المغاطس في منطقة الفنار، عند الساعة الثامنة ونصف صباحاً. وواجهت فرق الدفاع المدني صعوبة في اطفاء الحريق الذي امتد لأكثر من 4 ساعات، حيث غطى الدخان الاسود الكثيف المنطقة، ما أدى الى حالات اختناق بين المواطنين. كما أخلت بعض العائلات القريبة من المعمل منازلها.



ولا يزال الجيش متواجداً في المنطقة الى جانب فرق الدفاع المدني التي عملت على اطفاء الحريق داخل المبنى المؤلف من طابقين، مع صعوبة الوصول الى الطابق السفلي، وسط معلومات اولية عن سقوط ضحايا.



وقال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار: "تم انتشال جثتين من موقع الحريق في معمل لصناعة المغاطس في الفنار ويتم التأكد من خلو المبنى تمهيداً لاخلائه لانه معرض للسقوط"