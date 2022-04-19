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نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان تستنكر بشدّة جريمة المروج

19
APRIL
2022
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تستنكر نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان بشدّة الجريمة المروّعة التي ذهبت ضحيتها الصيدلانية د. ليلى رزق في بلدة المروج في المتن، مساء يوم الاحد الواقع في ١٨ آذار ٢٠٢٢. كما وتتقدم النقابة من صيادلة لبنان ومن عائلة الفقيدة بخالص وأحرّ التعازي لهذا المصاب الأليم، سائلين الله أن يتغمّدها بواسع رحمته ويُسكنها دياره السّماوية الخالدة.

انّ هذه الجريمة الفظيعة لا تصيب الجسم الطبي والصيدلاني فحسب، بل هي تصيب في الصّميم كلّ مواطن لبناني. وتطلب نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان من الاجهزة الامنية اللبنانية والقضاء المختصّ، التعامل بحزم مع المجرمين ووضع حدّ للفلتان الأمني الذي ينتج عنه مؤخرا جرائم وأعمال عنف عديدة تطال القطاعين الطبي والصيدلاني في كافة المناطق اللبنانية. كما وتناشد النقابة الدولة اللبنانية تأمين الحماية للقطاعين الطبي والصيدلاني، بغية تمكينهما من استكمال مهمتهما الانسانية التي تزيد أهميّتها اليوم، في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها اللبنانيون.

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