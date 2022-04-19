هيئة قضاء كسروان: شادي، مبادئ التيار الهادفة الى بناء دولة المؤسسات تختلف عن مبادئ المليشيات

A + A -

صدر عن هيئة قضاء كسروان في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعد أن انشغل أبناء كسروان الفتوح بقيامة المخلص من بين الأموات، واعتبروا هذه المناسبة فرصة لنشر المحبة والتسامح. لم يتمكّن شادي فياض من كبت حقده ولو ليومٍ واحد، فلم ير في سبت النور إلا مناسبة لنشر هذا الحقد لإرضاء أسياده، بدل من أن يطلب المغفرة من الله على خطاياه العلنية التي يفتخر بفعلها، كضرب معلّم إبنه في مدرسة القلبين الأقدسين كفرحباب، وقطع أتوستراد غزير على الأهالي لأكثر من شهرين وغيرها...

شادي،

نحن لا ندينك ولا يهمّنا كيف تتعامل مع زملائك في اللائحة ولا طريقة عملك لإرضاء أسيادك الذين اعتادوا أن يبيعوا وطنهم للخارج وتغيير مواقفهم حسب إرادة الدول ومهاجمة التيار باستمرار، لكننا نستغرب أنك لا تخجل.

أما وقد أردت أن تنشر هذا الموضوع، وتقول أن هناك فرق بين التيار والقوات، صحيح! لإن مبادئ التيار الهادفة الى بناء دولة المؤسسات تختلف عن مبادئ المليشيات، كما وأن جميع أهالي بلدات كسروان الفتوح يعرفون جيدًا طريقة عمل شادي فياض.