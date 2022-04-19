جنبلاط: حزب الله" لا يؤمن بالحوار ولاحظنا الموضوع من رفيق الحريري إلى لقمان سليم

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

ما يلفت الانتباه هو رفع "الحزب التقدمي الاشتراكي" وتيرة المواجهة السياسية مع "حزب الله" والعهد ومن خلاله "التيار الوطني الحر". وبرز في هذا السياق، ما اعلنه رئيس الحزب وليد جنبلاط في كلمة مع الاغتراب، حيث لفت الى أننا لم نتخلّ عن طرح نزع سلاح "حزب الله"، وقد قلنا سابقاً من غير الممكن الاستدامة بهذا السلاح خارج إطار الدولة، لكن لن أسير في نظريات نزع السلاح بالقوة، لأنّ هذا مستحيل ويورطنا في حرب أهلية وهذا السلاح إيراني".

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وأشار إلى أنّه "في حال حصلنا على الأكثرية في مجلس النواب يمكن أن نفرض كلمتنا فهل يقتلوننا؟ "حزب الله" لا يؤمن بالحوار ولاحظنا الموضوع من رفيق الحريري إلى لقمان سليم. لكن علينا أن نتعاطى ببرودة أعصاب ونواجه".

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وحذّر جنبلاط من أنّ "جبران باسيل سيحاول من خلال وزارة الخارجية تعطيل سهولة الانتخابات، وثمة فريق عمل يخصّه سيتوجّه إلى الاغتراب لاستلام مفاصل أساسية ومنها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا".