عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 نيسان 2022

الأخبار: فلسطين: المقاومة تثبّت معادلاتها
الحكومة تهدر 220 مليون دولار
«كابيتال كونترول» بعد تبديد 20 مليار دولار
الديار: احتواء «عاصفة» الاتهامات الرئاسية «للثنائي» وبري يلتزم «الصمت» في «الصوم»!
جنبلاط القلق اقليميا يستعجل فتح الملف الرئاسي: التحجيم لن يمر دون ثمن؟
ميقاتي ينتظر مساعي البخاري في المملكة... «إسرائيل» تخشى خسارة «السماء المفتوحة»
البناء: فلسطين تتقدّم نحو اختبار موازين الردع مع الاحتلال مع التصعيد في القدس والضفة / لوبان تبدّل عناوين المواجهة مع ماكرون: تراجع عن الحجاب وفتح ملف الناتو / عون يؤكد إجراء الانتخابات… و«القومي» يُحيي ذكرى محيدلي مؤكداً نهج المقاومة /
اللواء: هدايا بين العيدين: لا خبز اليوم.. والنفايات تهدّد الشوارع!
الخارجية شحنت الصناديق والعوازل الانتخابية إلى السفارات ومهمة بيطار على طريق طيّ الملف
نداء الوطن: خلوة بكركي: مجلس جديد وحكومة جديدة في استقبال البابا
السلطة تشنّ "حرب عصابات" انتخابية
الجمهورية: الجبهات الإنتخابية: شعبوية ورسائل إنتخابية
النهار: بكركي ترفع "المعيار السيادي" أولاً للانتخابات
l'orient le jour: Au Sud I, Saïda et Jezzine séparées par plus que la géographie