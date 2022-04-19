عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 نيسان 2022

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الأخبار: فلسطين: المقاومة تثبّت معادلاتها

الحكومة تهدر 220 مليون دولار



«كابيتال كونترول» بعد تبديد 20 مليار دولار







الديار: احتواء «عاصفة» الاتهامات الرئاسية «للثنائي» وبري يلتزم «الصمت» في «الصوم»!

جنبلاط القلق اقليميا يستعجل فتح الملف الرئاسي: التحجيم لن يمر دون ثمن؟

ميقاتي ينتظر مساعي البخاري في المملكة... «إسرائيل» تخشى خسارة «السماء المفتوحة»

البناء: فلسطين تتقدّم نحو اختبار موازين الردع مع الاحتلال مع التصعيد في القدس والضفة / لوبان تبدّل عناوين المواجهة مع ماكرون: تراجع عن الحجاب وفتح ملف الناتو / عون يؤكد إجراء الانتخابات… و«القومي» يُحيي ذكرى محيدلي مؤكداً نهج المقاومة /



اللواء: هدايا بين العيدين: لا خبز اليوم.. والنفايات تهدّد الشوارع!

الخارجية شحنت الصناديق والعوازل الانتخابية إلى السفارات ومهمة بيطار على طريق طيّ الملف

نداء الوطن: خلوة بكركي: مجلس جديد وحكومة جديدة في استقبال البابا

السلطة تشنّ "حرب عصابات" انتخابية

الجمهورية: الجبهات الإنتخابية: شعبوية ورسائل إنتخابية

النهار: بكركي ترفع "المعيار السيادي" أولاً للانتخابات

l'orient le jour: Au Sud I, Saïda et Jezzine séparées par plus que la géographie