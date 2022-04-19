أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 19 نيسان 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تؤكد تقارير دبلوماسية وإعلامية التوقعات بأعمال عنف تستهدف الجاليات الإسلامية والعربية في السويد بعدما بلغ تطرّف وحجم كتلة النازيين الجدد مرحلة الخطر في ظل تغلغل جماعاتها في الأجهزة الأمنية والقضائية ووصفت قيادات الجالية الإسلامية الوضع بالقنبلة الموقوتة.





خفايا

تقول جهة معنية بالعملية الانتخابية إنها تراقب عن كثب تحرّكات الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل في دائرتي بعلبك الهرمل والشوف عاليه. فإذا تحرّكت في الشوف فذلك قرار محلي وإذا تحركت في بعلبك الهرمل فالقرار إقليميّ أما في كليهما فيعني ترميم علاقة المحليّ بالإقليميّ.

اللواء: أسرار

همس

تدقق سفارات صديقة ومناوئة بالمعلومات عن إشكالات أمنية حدودية، في سعي واضح لمعرفة طبيعتها وأسبابها..



غمز

تسود البرودة في عدد من دوائر الجنوب الانتخابية، من دون معرفة الاعتبارات، وطرق المعالجة..



لغز

يُكثر مرجع كبير من طلباته الخدماتية والمالية، وبإلحاح من الوزراء، السياديِّين والمكلفين بحقائب خدمية، لدرجة تجعل من هؤلاء يشكون لدى الجهات المناسبة؟

نداء الوطن: خفايا

وزع «حزب الله» يافطات إعلانية على الطرقات تعلن أن جمعية القرض الحسن منحت قروضاً عن العام 2021 بما قيمته نحو 550 مليون دولار، وكشفت أيضاً عن منح قروض بقيمة 35 ألف دولار للبلديات و5000 للأفراد بدل تركيب ألواح ومعدات طاقة شمسية.

لم يصدر أي تعليق رسمي من الأجهزة الأمنية المعنية التي تمت تسميتها بأن ممثلين عنها حضروا لقاء أمنياً دعا إليه مسؤول الأمن في «حزب الله» الحاج وفيق صفا ومسؤول الإعداد المركزي في حركة «أمل» الحاج أحمد بعلبكي، من أجل تفعيل دور الأجهزة الأمنية بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت. الخبر صدر في بيان مشترك باسم «أمل» و»حزب الله».

لاحظت مصادر أمنية أن رواية الإنفجار الذي حصل في بلدة بنعفول قرب صيدا تشبه الرواية التي فبركت حول انفجار مخزن حركة «حماس» في مخيم البرج الشمالي وهي تحدثت عن وجود قوارير أوكسجين لمساعدة المصابين بفيروس كورونا: ماس كهربائي وحريق وانفجار القوارير. والمشترك أيضاً عدم صدور أي تقرير حول التحقيقات الرسمية أو حول إحالة القضيتين إلى القضاء العسكري.