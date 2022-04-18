هيئة الصيادلة في التيار تدعو الى الكشف السريع عن ملابسات جريمة المروج وإنزال اشد العقوبات بالمجرمين

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صدر عن هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر البيان التالي:

فجع المجتمع الصيدلي بالجريمة النكراء التي حصلت في بلدة المروج المتنية وذهبت ضحيتها الزميلة المغدورة ليلى رزق.

ان هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر، اذ تدعو الى الكشف السريع عن ملابسات الجريمة وإنزال اشد العقوبات بالمجرمين، تتمنى من الصيادلة الإلتزام بقرار النقابة والإقفال غداً حداداً على روح الزميلة والمشاركة في الصلاة لراحة نفس زميلتنا ليلى.

كما ندعو النقابة التنسيق مع وزارة الداخلية لوضع خطة طارئة لتشديد الحماية على الصيدليات.

رحم الله فقيدتنا الغالية وحمى جميع الصيادلة من اي اعتداء.