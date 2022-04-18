living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدورة الدولية الأولى بالتنس (تحت 18 سنة) اليوم الأول: انتصارات للبنانيين مصطفى الناطور وسيرينا خوري

18
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انطلقت رسميا الدورة الدولية الأولى بالتنس للفئة العمرية تحت ال18 سنة للذكور والاناث التي تستضيفها ملاعب جامعة سيدة اللويزة (ذوق مصبح) تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني للعبة. وفي ما يلي نتائج اليوم الاول:

– فردي ذكور فاز محمود بينيسي (تركيا) على روسيان سيرازهيتدينوف (روسيا)(6-3)(2-6)(7-5) وياسين حامد (مصر) على تيانو بلدوتشي (ايطاليا)(6-1)(3-6)(6-2) ومصطفى الناطور(لبنان) على ابراهيم دونيز (تركيا)(6-4)(6-4) وتيموفاي ديريباسكو (روسيا) على انطوني مكرزل(لبنان) (6-4)(6-4) ومحمد ابو زيد(مصر)على أريل تونا(تركيا)(6-3)(6-2) وعلي الرافعي(مصر) على زاهي فرحات(فرنسا)(6-2)(6-0) ورافاييل زرد(بلغاريا) على عمر فرحات(مصر)(6-2)(6-3).

*فردي اناث:فازت ايفا بوساد(بلغاريا) على ديفني اربكان(6-1)(6-1) وآنا ازادولينا(قبرص) على جوان ماضي(لبنان)(6-0)(6-4) وسيرينا خوري(لبنان) على سامنتا فان شايك(هولندا)(6-4)(7-5)وماريا باداش(الجزائر) على قسمت الطويل(مصر)(6-2)(6-1)وسيماي كيليس(تركيا) على تاليا حسون(لبنان)(6-3)(6-1) وفريدة الحلبي(مصر) على صوفي بيكر(بريطانيا)(6-4)(6-4)واناستيازيا نيكولوفا(بلغاريا) على ايمان غطاس(الجزائر)(6-1)(6-2) وكارا غارسيا(الولايات المتحدة الأميركية) على كاريل طيّار(6-0)(6-0).
وتستكمل المباريات ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout