الدورة الدولية الأولى بالتنس (تحت 18 سنة) اليوم الأول: انتصارات للبنانيين مصطفى الناطور وسيرينا خوري

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انطلقت رسميا الدورة الدولية الأولى بالتنس للفئة العمرية تحت ال18 سنة للذكور والاناث التي تستضيفها ملاعب جامعة سيدة اللويزة (ذوق مصبح) تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني للعبة. وفي ما يلي نتائج اليوم الاول:

– فردي ذكور فاز محمود بينيسي (تركيا) على روسيان سيرازهيتدينوف (روسيا)(6-3)(2-6)(7-5) وياسين حامد (مصر) على تيانو بلدوتشي (ايطاليا)(6-1)(3-6)(6-2) ومصطفى الناطور(لبنان) على ابراهيم دونيز (تركيا)(6-4)(6-4) وتيموفاي ديريباسكو (روسيا) على انطوني مكرزل(لبنان) (6-4)(6-4) ومحمد ابو زيد(مصر)على أريل تونا(تركيا)(6-3)(6-2) وعلي الرافعي(مصر) على زاهي فرحات(فرنسا)(6-2)(6-0) ورافاييل زرد(بلغاريا) على عمر فرحات(مصر)(6-2)(6-3).

*فردي اناث:فازت ايفا بوساد(بلغاريا) على ديفني اربكان(6-1)(6-1) وآنا ازادولينا(قبرص) على جوان ماضي(لبنان)(6-0)(6-4) وسيرينا خوري(لبنان) على سامنتا فان شايك(هولندا)(6-4)(7-5)وماريا باداش(الجزائر) على قسمت الطويل(مصر)(6-2)(6-1)وسيماي كيليس(تركيا) على تاليا حسون(لبنان)(6-3)(6-1) وفريدة الحلبي(مصر) على صوفي بيكر(بريطانيا)(6-4)(6-4)واناستيازيا نيكولوفا(بلغاريا) على ايمان غطاس(الجزائر)(6-1)(6-2) وكارا غارسيا(الولايات المتحدة الأميركية) على كاريل طيّار(6-0)(6-0).

وتستكمل المباريات ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء.