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شارك النائب آلان عون في قداس إثنين الباعوت في كنيسة مار تقلا - حاصبيا المتن الذي ترأسه الاب جان هاشم وحضره حشد من أبناء الرعية. وكان للنائب عون لقاء مع الأهالي شرح فيه الأوضاع العامة والتحدّيات المقبلة ومما جاء فيه: "الانتخابات محطة أساسية ولكن تبقى العملية الانقاذية واتمامها أمّ الأولويات، ولذلك يجب إنهاء كل الإجراءات المطلوبة من الحكومة قبل تحوّلها الى حكومة تصريف أعمال، لكي يستكمل المجلس الجديد إقرارها بعد الانتخابات. فالعودة الى الاستقرار النقدي يجب أن تحصل في أقرب وقت وهي نقطة انطلاق النهوض الاقتصادي المرتقب في المرحلة المقبلة".