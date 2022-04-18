مدرسة الحكمة - بيروت تعلن حسم ٥٠% على القسط المدرسي لتلامذة الروضات للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

A + A -

في ظلّ الأوضاع المعيشيّة والاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جرّاء انفجار الرابع من آب، وبعد إعادة تأهيلها وترميمها وتجهيزها بما يتناسب والمستوى التعليميّ المنشود،

وتماشيًا مع رؤية راعي الأبرشيّة سيادة المطران بولس عبد الساتر السّامي الاحترام، تعلن مدرسة المطران، مدرسة الحكمة - بيروت، الكاثوليكيّة التي تعتمد المنهجين اللبنانيّ والفرنسيّ عن حسم ٥٠% على القسط المدرسي لتلامذة الروضات للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

لمزيد من المعلومات، يرجى التوجّه إلى المدرسة من الاثنين إلى الخميس بين الساعة ٨:٠٠ صباحًا والساعة ١:٠٠ بعد الظهر

أو الاتصال على الرقم:

01/561990 - 1 - 2 ext: 116