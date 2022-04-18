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في إطار مهماته لمكافحة كورونا ...الدفاع المدني نفذ 1746 مهمة خلال الاسبوع الفائت

18
APRIL
2022
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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – اليوم بأن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 1746 خدمة ومهمة مختلفة من صباح يوم الإثنين 11 نيسان 2022 حتى مساء يوم الأحد 17 نيسان 2022.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني نفذت في حملتها لمكافحة جائحة “كورونا” منذ بدايتها حتى الآن 18760 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه في إصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2928 متوفى بالفيروس من أصل 10362 في لبنان.

وشملت الحملة 4745 إجراء تعقيم منذ بداية عام 2021، شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 48961 مهمة توعوية وإرشادية و 179725 مهمة تدخل إسعافي منزلي.

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