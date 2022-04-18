living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة مستخدمي الضمان تعلن تعليق الإضراب

18
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن "النقابة، وبعد المساعي الإيجابية المشكورة لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والتي أثمرت بالدعوة لعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل للموافقة على إفادة مستخدمي الصندوق والأجراء المياومين من مرسوم المساعدة الاجتماعية، تعلن تعليق الإضراب والامتناع عن العمل الذي سبق أن أعلنته على أن يبقى الإجراء السابق بشأن يوم الجمعة من كل أسبوع ساريا حتى إشعار آخر".

وتوجهت بجزيل الشكر الى "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزير العمل الدكتور مصطفى بيرم خصوصا على مساعيه الإيجابية والمدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لاسيما الأعضاء الذين طلبوا عقد الجلسة الاستثنائية خصوصا وجميع الذين تجاوبوا مع مطلب نقابة مستخدمي الضمان".

وتقدمت بالشكر ايضا من الزميلات والزملاء ب"أسمى آيات الاحترام على الموقف المشرف والصلب الذي اتخذتموه إلى جانب حقوقكم وتعدكم النقابة بأنها ستبقى العين الساهرة على صون المؤسسة والحقوق المكتسبة وستتابع مراقبة مجريات الأمور لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها على أن يعقد المجلس التنفيذي جلسة فور انتهاء جلسة مجلس الإدارة المزمع عقدها نهار الأربعاء المقبل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout