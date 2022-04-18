ماذا في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين؟

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يؤثر طقس ربيعي مستقر، جاف، حار ومغبر على لبنان اليوم مع إرتفاع بدرجات الحرارة نتيجة تدفق كتل حارة نحو منطقتنا من فوق شمال شرق إفريقيا لتنحسر يوم غد الثلاثاء مع عودة الإنخفاض بدرجات الحرارة...

وفي التفاصيل:



الإثنين:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٠ و٣٣، بقاعًا بين ١٤ و٣٢ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٨ و٣٠ درجة

٢- الجو: غائم بسحب عالية وغبار في الجو

٣- الرياح: شرقية نشطة سرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٤٠ - ٦٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الثلاثاء: الطقس مستقر، معتدل وغائم جزئيًا، يتشكل ضباب على الجبال مع إحتمال رذاذ محلي ليلًا والحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح بين ١٤ و٢٤ ساحلًا وبين ٨ و٢٣ بقاعًا وبين ٩ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الأربعاء: الطقس متقلب قليلًا، معتدل وغائم جزئيًا، يتشكل ضباب على الجبال مع إحتمال رذاذ محلي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلًا وبين ٣ و١٧ بقاعًا وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س