ليا سلامة... ستحيي مناظرة ماكرون ولوبن

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وقع اختيار رؤساء تحرير قنوات التلفزيون الفرنسي على الصحافية المعروفة ليا سلامة والصحافي مذيع الاخبار على القناة الأولى جيل بولو لاحياء مناظرة المرشحين للرئاسة ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المرشح ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني .

مناظرة ستبث مساء الأربعاء في الساعة التاسعة بتوقيت فرنسا على شاشات جميع القنوات الفرنسية ويشهدها ملايين من الفرنسيين والأجانب في فرنسا والعالم.



تستعد سلامة وزميلها جيل بولو لمناظرة يوم الأربعاء على طريقة التلميذ الذي يعد لامتحان يريد له نجاح لامع . قبل بدء المناظرة ليا سلامة وزميلها جيل بولو يدخلان قاعتي انتظار ماك

رون ولوبن للسلام عليهما .سبق للمرشحين المتنافسين ان تحاورا في انتخابات الرئاسة في ٢٠١٧ حيث فاز ماكرون واصبح رئيسا.



الصحافيان سلامة وبولو يستعدان منذ أسبوع لهذا الحدث المهم .صحيفة لو باريزيان الواسعة الانتشار التقتهما يوم الجمعة الماضية ونقلت عن سلامة بانها تشعر بشيء من الخوف.