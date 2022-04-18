عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 تيسان 2022

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النهار: الحملات الانتخابية الى تصاعد ومواقف جنبلاطية لافتة



الأنباء الكويتية: «التباس» وراء منع محازبي «أمل» إطلاق لائحة معارضة من الصرفند وجعجع يسحب «القوات» ترشيحاً واقتراعاً من مرجعيون

طقس انتخابي متقلب على أبواب 15 مايو.. وصدامات انتخابية في كل مكان





الشرق الأوسط: الراعي يهاجم «حزب الله» في حضور عون

«فيسبوك» يساعد لبنان في ضبط الإنفاق الانتخابي





الوطن السورية: هنأ أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد … الرئيس الأسد يتلقى بعيد الجلاء التهاني من قادة دول منها روسيا والصين وإيران وعُمان والإمارات