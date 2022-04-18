إنتخابات 2022- الشرق الأوسط: «فيسبوك» يساعد لبنان في ضبط الإنفاق الانتخابي

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الشرق الأوسط: وضع موقع «فيسبوك» أخيراً، آلية تمكن «هيئة الإشراف على الانتخابات» في لبنان مراقبة الإنفاق الانتخابي، عبر إضافة أدوات تتيح معرفة هذا الإنفاق على الإعلانات الانتخابية، للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية.

وبدأت الحملات اللبنانية لحث المواقع الإلكترونية على إضفاء شفافية مرتبطة بإنفاق المرشحين الإعلاني، قبل أشهر من الانتخابات، لتجنب ما حصل في الانتخابات السابقة لجهة الاتهامات الموجهة للمرشحين بالتهرب من التصريح عن الإنفاق.

ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه خطوة متقدمة رغم المطالب بأن تكون الإجراءات المتعلقة أوسع، حسب ما يقول مدير وحدة الرصد في مؤسسة «مهارات» المحامي طوني مخايل، لكنه لا يعتبر هذا الإجراء كافياً.

وأشار إلى أن خاصيات البحث المتقدم عن الحملات للتعرف إلى حجم الإنفاق، لم يضفها بشكل واحد، وهي نقطة «كانت محل مطالبة منا خلال الأيام الماضية لموقع فيسبوك لإضافة المزيد من الشفافية».