living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البابا صلى من أجل السلام للشعب السوري

18
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: احتفلت الطوائف المسيحية في سورية التي تتبع التقويم الغربي، أمس، بعيد الفصح المجيد، عيد قيامة السيد المسيح رسول المحبة والسلام، بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس ودور العبادة، وسط تأكيدها أن الحياة في سورية ستزهر بفضل إيمان وصمود شعبها ومحبة بعضه لبعضه الآخر.

 

وأقيم قداس ديني في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك البطريركية في حارة الزيتون بدمشق، ترأسه البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك وعاونه النائب البطريركي العام المطران نيقولا أنتيبا وعدد من الكهنة الأجلاء، بينما قامت جوقة الكاتدرائية بخدمة القداس، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا» للأنباء.


وقال العبسي في كلمة له: «إذا لم يصنع إيماننا الشخصي تحولاً في حياتنا نحو حياة إنسانية أفضل وأسمى وأجمل، فمن الصعب أو المستحيل أن ننقل هذا الإيمان إلى من هم بعدنا، فقد قام السيد المسيح من أجل أن نحصل على حياة أخرى جديدة خالدة مع الله تعالى، ولكن ليحصل لنا ذلك، لا بد أن نؤمن أولاً لأن القيامة هي البوصلة التي تحدد سلوكنا على الأرض وتزرع فينا الفرح والغفران والأمل والسلام والأخوة».


وأضاف: «إننا مؤمنون بأن الحياة سوف تزهر وفي سورية بشكل خاص بفضل صلابة إيمان الشعب السوري وإرادته وصموده ومحبته لبعضه بعضاً وسوف ترفع العقوبات الجائرة وتذلل الصعوبات وتنكفئ المؤامرات وتطل سورية بحلة جديدة مهما حاولوا طمس الحقيقة بالمال والكذب».


وتابع: «اليوم ننهي صيامنا وبعد أسبوع إخوتنا الأرثوذكس وبعد أسبوعين إخوتنا المسلمون نطلب إلى الله أن يتقبل صيام الجميع وأن يكافئنا عنه ببركاته وبفرح العيد وإعادة الوئام والاستقرار والازدهار إلى أبناء سورية وبإحلال السلام في منطقتنا والعالم أجمع».


ودعا العبسي إلى الصلاة من أجل أن يكون العيد للجميع وأن يجعلنا نتشارك ونتعاون ما استطعنا من أجل ألا يبقى جائع أو مشرد أو محتاج.
وختم العبسي كلمته بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وقائدها وأن يرحم الشهداء.


بموازاة ذلك، أكد المطران كريكور كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك عقب قداس عيد القيامة أمس في تصريح نقلته «سانا»، أن الشعب السوري شعب واحد لا يستطيع أحد تفريقه.


وقال كوسا: «نحن نصلي كي يعم السلام العالم وتنتهي الشرور والحروب والإرهاب الذي يزداد شراسة»، مشدداً على أن الشعب السوري المؤمن بالله وعلى الرغم من الحرب التي شنت على بلاده والصعوبات التي يواجهها، ما زال يداً بيد يبني الوطن من جديد ويمسح عنه غبار الأعداء.


وأضاف: «نحن كنا ولا نزال في الماضي والحاضر والمستقبل شعباً واحداً ونسيجاً واحداً ولا أحد يستطيع أن يفصلنا بعضنا عن بعضنا الآخر، وكلنا لبناء وطننا مستعدون أن نضحي بأنفسنا وبدمائنا لتبقى سورية حية وقوية جبارة وشاهدة لبناء السلام في العالم»، موجهاً تحية إجلال لسورية ولشهدائها الأبطال وللشعب السوري الصامد.


حضر القداس رئيس البعثة الدبلوماسية السورية لدى القاهرة السفير بسام درويش.


وخلال قداس عيد الفصح، صلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمام نحو 50 ألف شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس، من أجل «السلام والمصالحة لشعوب سورية ولبنان والعراق وجميع شعوب الشرق الأوسط التي مزقتها سنوات من الانقسام والصراع»، وذلك حسبما ذكر موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout