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لقاء مثمر بين بو حبيب ونظيره القبرصي

17
APRIL
2022
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يواصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب زيارته الرسمية الى جزيرة قبرص، حيث التقى نظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس الذي أكد أن لبنان ليس قريبا جغرافياً من قبرص، بل هو قريب من قلب القبارصة، و قبرص تتابع عن كثب الأزمة في لبنان.

وشدد الوزير القبرصي على موقف بلاده المشترك مع الاتحاد الاوروبي لجهة عدم فشل لبنان الذي يحتاج لامتلاك حلول لمشكلاته خصوصاً وأن المجتمع الدولي أبدى استعداده لتقديم المساعدة المالية والتقنية.


ورحب الوزير القبرصي بالاتفاق المبدئي للبنان مع صندوق النقد الدولي والتطور الايجابي في علاقاته مع الخليج، مؤكداً على اهمية اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة.
بدوره، عبر وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب عن سروره لزيارة قبرص التي يقصدها الكثير من اللبنانيين.

ووصف بوحبيب اجتماعه مع نظيره القبرصي بالمثمر، شاكراً لقبرص المساعدات التي قدمتها للبنان لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت.
وأشار الوزير بوحبيب إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى الازمات الحالية في المنطقة خصوصا الحرب في اوكرانيا، كما تم البحث في موضوع البلدات المارونية في شمال الجزيرة.

وشدد بو حبيب على العلاقة العميقة التي تجمع البلدين، مؤكداً على استمرار التعاون بينهما في كافة القضايا الاقليمية والدولية.

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