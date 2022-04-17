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كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد البستاني أنّه تعرّض لمحاولة اغتيال سياسي أثناء تشكيل اللائحة في دائرة جبل لبنان الرابعة الشوف عاليه دون أن يسمّي من استهدفوه.

وفي مقابلة مع الاعلامية صفاء درويش اعتبر أن الجبل بحاجة لفرص عمل، وبحاجة لمشاريع سياحية لا تغيّر من طبيعته ولا تمس بجمالها.

وعن اقتراحات القوانين التي تكون مفيدة للبنان رأى بستاني أنّ تشريع قانون داخل مجلس النواب يحدّد الكفاءات العلمية المطلوبة من المرشّح إلى الانتخابات النيابية هو أمر مهم ومفيد كون عمل النائب التشريعي يحدّد مستقبل البلد لسنوات طويلة.