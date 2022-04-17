رشا غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة بيان جاء فيه، "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة رشا احمد الضناوي (مواليد عام 2000، لبنانية).



وأفاد البيان بأن "رشا غادرت بتاريخ 14-4-2022، مكان اقامتها الكائن في بلدة دير عوزا / عكّار، الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وختم، "يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر بينو في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم:360011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".