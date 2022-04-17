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الحايك يحذر المسؤولين من كارثة زراعية كبيرة ستواجه موسم البطاط

17
APRIL
2022
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حذر رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار عمر سعيد الحايك، خلال جولة مع مزارعين في الحقول والبساتين في الكويخات وسهل عكار مطلعين على سير عملية جمع المحصول، من “كارثة زراعية كبيرة ستواجه موسم البطاطا الذي بدأ بسهل عكار، بسبب اكتظاظ الاسواق اللبنانية بالبطاطا المصرية بكميات كبيرة”.

ولفت الحايك الى “نوعية الانتاج المحلي الممتازة والانتاج الوفير، ولكن يلزمه اسواق محلية وخارجية والا فالخسائر فادحة”، وقال: “الانتاج المحلي افضل بكثير للمستهلك لجهة الاسعار والنوعية، بعكس المستورد”.

 أضاف: “المزارع دفع ثمن كلفة زراعة الموسم أسعارا مرتفعة وبالدولار الاميركي للبذار والسماد والسموم والمحروقات، بالاضافة الى استثمار الاراضي، فكيف لأي مسؤول ان يساهم باغراق المزارع اللبناني والعكاري بالديون ودفعه امام خيارات موجعة وفي طليعتها هجرة الارض وتشريد آلاف العائلات التي تعتاش من هذا القطاع”.

وحمل “كل المسؤولين والمعنين مباشرة من رئيس الحكومة ووزير الزراعة” مسؤولية “الاتفاقات العشوائية وعدم الالتزام بها بين لبنان ومصر والتي لم تلحظ توقيت انتاج المواسم اللبنانية”.

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