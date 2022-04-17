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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نوّه بمواقف البطريرك في قداس الفصح. وقال: سيدنا عبّر عن الحقيقة ، وعن واقع نعيشه جميعا ، وعن تطلعات جميع اللبنانيين، ونحن نشاركه بها، ونوافقه على معظم الذي قاله.

وردا على سؤال بعد تهنئته الراعي اجاب باسيل : لا يستطيع الانسان قول الحقيقة كاملة في كلمة واحدة، وفي رأينا هناك أمور ثلاثة يمكن ان تقال بعد: أولا، ان الذين لا يريدون ان يتدحرج الحجر هم كثر من اللبنانيين ومن كل الجهات والتوجهات، وثانيا الذين سلموا المسيح هم من أبناء جنسه وبثلاثين من الفضة للأسف. وثالثا، المعروفون في التاريخ لا يزالون مستمرين في الحاضر، كما الذين فبركوا ولفقوا خبرية إزالة الحجر، وان تلاميذ المسيح هم الذين اخذوا جسده.

وختم: بهذا الأمر يضربون معنى القيامة، وهم لا يزالون حتى اليوم يضربون المفهوم المسيحي الانساني لمعنى القيامة، ومعناها التغلب على كل الظلم ، إذ من خلال المحبة ننتصر على البغض، وهذا هو معنى ديانتنا ،وهكذا نرى الحقيقة.