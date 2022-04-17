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إرتفاع بدرجات الحرارة وأجواء مغبرة مطلع الأٍسبوع

17
APRIL
2022
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يؤثر طقس ربيعي مستقر جاف وحار على لبنان اليوم وغدًا مع إرتفاع بدرجات الحرارة وأجواء مغبرة نتيجة تدفق كتل حارة نحو منطقتنا من فوق شمال شرق إفريقيا لتنحسر يوم الثلاثاء مع عودة الإنخفاض بدرجات الحرارة...
 
وفي التفاصيل:
 
الأحد:
 
١- الحرارة ساحلًا بين ١٦ و٢٩، بقاعًا بين ٨ و٢٩ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٣ و٢٥ درجة 
 
٢- الجو: مشمس مع سحب عالية خفيفة وغبار خفيف في الجو تزداد ليلًا
 
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س ثم شرقية وتنشط ليلًا
 
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٦٠ - ٨٠ ٪؜
 
٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠٠٩ hpa
 
٦- الرؤية جيدة
 
٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة
 
الإثنين: الطقس مستقر، حار، مغبر وغائم بسحب عالية ومتوسطة، الحرارة ترتفع بشكل كبير تتراوح بين ٢٠ و٣٣ (خاصة جنوبًا) ساحلًا، بين ١٧ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية قوية سرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
 
الثلاثاء: الطقس مستقر معتدل وغائم جزئيًا، يتشكل ضباب على الجبال مع إحتمال رذاذ محلي ليلًا والحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح بين ١٤ و٢٤ ساحلًا، بين ٨ و٢٣ بقاعًا وبين ٩ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
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