الرئيس عون بعد خلوة مع الراعي: الانتخابات ستحصل والتحضيرات جاهزة

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طمأن الرئيس العماد ميشال عون إلى أن "الانتخابات ستحصل، وكل التحضيرات جاهزة، ولا سمح الله ما يصير شي".

وقال بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقبل المشاركة في قداس الفصح: "وصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤثر إيجابا على الوضع في لبنان".

وشدد على أن "زيارة البابا فرنسيس تحمل أملا للبنان، ونحن اليوم نعيش على رجاء القيامة، لذا لن نيأس ونحن على قيد الحياة". وأمل "قيامة لبنان مع هذا العيد لأننا نعيش اليوم مأساة صعبة تراكمت فيها المشاكل، وأنا أعيشها مثلكم وما أصابكم أصابني".