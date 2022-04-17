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الشرق الأوسط: أنقرة: سعيد عبد الرازق-



تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاء في موسكو بين رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، في وقت امتنعت مصادر تركية عن تأكيد أو نفي انعقاد مثل هذا اللقاء.



وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اجتماعات سابقة جمعت بين فيدان ومملوك خلال العامين الماضيين في موسكو لبحث القضايا الأمنية، وتكرار مثل هذه اللقاءات في ظل الظروف الراهنة لن يكون أمراً غير عادي.



وتحدثت وسائل إعلام تركية وسورية، الخميس، عن «لقاء مرتقب» يجمع بين فيدان ومملوك، سيجري في العاصمة الروسية، وأكدت مواقع تركية نقلاً عن «مصادر عربية» لم تسمها أن اللقاء عقد منذ أيام، وأنه خصص لبحث مسائل أمنية في ظل التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.



بدوره، نفى موقع «البعث ميديا»، أحد المواقع التي يديرها الحزب الحاكم في سوريا، الأنباء التي تحدثت عن اللقاء، مؤكداً أنها كاذبة. ونقل الموقع عن «مصدر مطلع»، لم يسمه، أن «كل ما يتم نشره على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن لقاء أمني سوري - تركي في موسكو، شائعات لا صحة لها».



وأضاف المصدر السوري أن أنقرة تتعمد نشر معلومات كهذه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا، وأن الإعلام التركي نشر قبل فترة تسريبات مشابهة، تتعلق بالتوجه إلى تحسين العلاقات مع دمشق بالتركيز على مسائل معينة، وقد نفتها دمشق أيضاً.



وأكد المصدر أن الأنباء السابقة والحالية التي تتحدث عن ذلك، لا تتعدى كونها «بروباغندا إعلامية تركية مفضوحة».



وتكثف وسائل الإعلام التركية، سواء القريبة من الحكومة أو المعارضة، في الأيام الأخيرة، حديثها عن خطوات لإعادة العلاقات بين أنقرة والنظام السوري إلى طبيعتها، وأن هناك خطوات وتحركات تدرس داخل الرئاسة التركية لتحسين العلاقات مع سوريا بعد أن تخلت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان عن مطلبها برحيل بشار الأسد.



ولفتت التقارير إلى أن هناك تطورات «ثنائية الاتجاه»، وسط حالة عدم اليقين والطقس الضبابي الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأن إردوغان اقترح على الأسد تطبيع العلاقات مع دمشق على أساس إنهاء مشروع الحكم الذاتي للأكراد في شمال شرقي سوريا، رغم أن دمشق كررت شروطها بإنهاء «الاحتلال التركي» لبعض أراضي سوريا، ووقف دعم المعارضة المسلحة وتغيير إردوغان نهجه تجاه النظام.



والأسبوع الماضي، أكدت صحيفة «حرييت»، القريبة من حكومة إردوغان، أن مناقشات تُجرى في أنقرة بشأن بدء الحوار مع النظام السوري، على أساس 3 موضوعات، وأن أنقرة ترى أن دورها في الأشهر الأخيرة، خاصة تجاه حل الأزمة الأوكرانية، وتركيز روسيا هناك قد يكون توقيتاً جيداً لحل الأزمة السورية، وأن الوضع الحالي قد يفتح باباً جديداً من الفرص لتركيا، لا سيما حل المسألة السورية ومشكلة الأكراد وحزب العمال الكردستاني.



وأضافت أنه يمكن تحسين العلاقات القائمة بالفعل بين دمشق وأنقرة، حيث إنه كلما تقدمت العلاقات مع دمشق، دخلت روسيا وإيران على الخط لمنع الأجواء الإيجابية، ومع الانشغال الروسي بالحرب الأوكرانية وردود فعل دول العالم، وكذلك انشغال موسكو بمشكلاتها الداخلية، فإنه يمكن إجراء بداية جديدة مع إدارة النظام السوري تأخذ بعين الاعتبار أيضاً مشكلة اللاجئين.



وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في الحكومة التركية، إلى أن أنقرة تصر في جميع اتصالاتها على 3 نقاط، هي: «الحفاظ على الهيكل الوحدوي، ووحدة الأراضي السورية، وضمان أمن اللاجئين العائدين إلى بلادهم».

وتشمل القضايا المتعلقة بوحدة الأراضي السورية والهيكل الوحدوي، أنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضي سوريا ومنطقة «الحكم الذاتي» شمال شرقي سوريا.



وذكرت المصادر أن أنقرة نقلت هذه الرسائل المهمة إلى دمشق، لا سيما قبل زيارة إلى الإمارات.



ونفت دمشق أن يكون الأسد تلقى أي رسالة من إردوغان، أو أن تكون هناك خطوات لتطبيع العلاقات، مشيرة إلى أن سوريا لا تزال تتمسك بشروطها في هذا الصدد.