عناوين الصحف ليوم الأحد 17 نيسان 2022

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الديار: «الكابيتال كونترول» على كفّ اللجان والنواب غير مُتحمّسين لإقراره قبل الانتخابات

الراعي يربط بين انتخاب النواب والرئيس ويدعو الى «أكثريّة سياديّة»

دار الفتوى بعد عودة السفير السعودي ترفع وتيرة الدعوة للمشاركة بالانتخابات

النهار: الموقف الأكثر حزماً للراعي: لأكثرية سيادية استقلالية

الأنباء الكويتية: ميقاتي مع تأجيل الهدم إلى ما بعد 15 مايو.. والممانعون يصرون على هدمه قبله

هدم «إهراءات» المرفأ المتصدعة عنصر تهديد إضافي للانتخابات

الشرق الأوسط: لبنان يتجه إلى التخلي عن نظام السرية المصرفية

استجابة لمطالب «النقد الدولي» وبعد 66 عاماً على اعتماده

الوطن السورية: السوريون يحتفلون اليوم بذكرى الجلاء.. والنائب الأول للرئيس الإيراني يهنئ … «البعث»: في دمشق بدأت حشرجة احتضار القطب الأوحد وفي أوراسيا سيشهد العالم ولادة نظام عالمي جديد