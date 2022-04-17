living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022- الأنباء الكويتية: عصام قانصوه: واهم من يعتقد أن ما بعد الانتخابات ليس كما قبلها

17
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: زينة طبارة-

رأى الأمين العام السابق لحزب البعث اللبناني النائب السابق عاصم قانصوه، أن ما تشهده الساحة الإعلامية من تراشق سياسي وطائفي ومناطقي بين القوى السياسية، مفهوم ومبرر انطلاقا من كونه «عدة الشغل» لاستقطاب الناخبين، سيما ان كل القوى السياسية دون استثناء، تعلم علم اليقين أن الاستقرار في لبنان مربوط بالأوضاع الإقليمية والدولية، وبالتالي، فإن ما ستفرزه صناديق الاقتراع لن يغير قيد أنملة من الواقع اللبناني، وما الشعارات الرنانة والوعود بالانتقال من ضفة الفوضى إلى ضفة الانتظام العام، سوى حفلة مزايدات لا تسمن ولا تغني عن جوع.

 

وأكد قانصوه، في تصريح لـ «الأنباء»، انه واهم من يعتقد أن ما بعد الانتخابات ليس كما قبلها، فالأمور ستبقى على حالها إلى حين انجلاء الرؤية الإقليمية، لاسيما ما يتعلق منها بمفاوضات فيينا من جهة، وبمفاوضات بغداد من جهة ثانية، ما يعني من وجهة نظر قانصوه، أن قرار الاستقرار في لبنان ليس بيد القوى السياسية والحزبية، بقدر ما هو بيد صياغ التسويات الإقليميين والدوليين.

 

وعليه، أكد قانصوه انه أيا يكن الفائز بالأكثرية النيابية بعد الخامس عشر من مايو المقبل، لن يستطيع وحده احتكار القرار اللبناني، خصوصا على المستوى التنفيذي، لان لبنان لا يحكم إلا بالتوافق بين جميع مكوناته، ما يعني أن حكومة ما بعد الانتخابات لن تقوم إلا على قاعدة «الوحدة الوطنية»، التي من المرتجى أن تكون من خامة الحكومات التي شكلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأي خلل في هذه المعادلة التي كرستها الطائفية السياسية اللعينة والبغيضة، تدخل البلاد في متاهات قد تصل إلى حد الفوضى وهدم سقف الهيكل فوق الجميع.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout