إنتخابات 2022- الأنباء الكويتية: الشرارة التي قد تقود إلى الإطاحة بالانتخابات؟

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الأنباء الكويتية: يبدو أن مسألة هدم بقايا اهراءات القمح في مرفأ بيروت مرشحة لأن تصبح الشرارة التي قد تقود إلى الإطاحة بالانتخابات النيابية في آخر لحظة.

وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» إن الرئيس ميقاتي، يفضل تأجيل عملية الهدم إلى ما بعد الانتخابات خشية منه أن يتحول الهدم الآن إلى شرارة تفجر الوضع الأمني بما يطيح بالانتخابات النيابية، لكن الفريق الآخر متمسك بالهدم الآن، وبالتحديد قبل الانتخابات، ما جعل ميقاتي القلق من الارتدادات السلبية للهدم على الاستحقاق الانتخابي يوسع دائرة اتصالاته لتشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودائما بحسب مصادر الأنباء.