مسلحون اعترضوا فريق مسلسل يتم تصويره في بعلبك وخطفوا المحاسب

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، اعترضوا على أوتستراد رياق - بعلبك في محلة الطيبة، على مقربة من بلدة بريتال، طريق سيارة من نوع كيا، يستقلها فريق مسلسل "بطلوع الروح" الذي يتم تصوير احداثه في مدينة بعلبك، واطلقوا النار باتجاه السيارة وأجبروا سائقها على التوقف.

ثم أقدموا على خطف المحاسب في شركة الصباح للإنتاج الفني والسينمائي صادق روللي، فيما تمكن غبريال رميا من الفرار ونقل إلى مخفر بلدة الطيبة للتحقيق.

ويشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين المصريين، تتقدمهم الفنانة الهام شاهين إلى جانب نخبة من الفنانيين اللبنانيين والسوريين والمصريين.