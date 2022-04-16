بعد حادثة الدهس في مطمر الجديدة.. بيان لمولوي

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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:

يتابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قضية مطمر الجديدة - برج حمود، خصوصاً بعد حادثة الدهس بالأمس والتي توقفت على إثرها الشركة المتعهدة جمع النفايات عن العمل.

وحرصاً على عدم تكدس النفايات في الشوارع وتفاقم الأزمة، تواصل الوزير مولوي مع كل من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح رئيس بلدية جونية جوان حبيش اللذين تعهدا بإرسال حراس من البلديتين المذكورتين، كذلك أجرى إتصالًا بالمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا لمؤازرة الشرطة البلدية في حماية الشاحنات وسائقيها أثناء إفراغ حمولتهم، على أن يعاود العمل في المطمر ابتداءً من صباح غد.