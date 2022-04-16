living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البطريرك الكاثوليكوس لكرسي كيليكيا للأرمن الكاثوليك: فلنلجأ إلى العيش في الحقيقة دائماً وأبداً

16
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه البطريرك الكاثوليكوس لكرسي كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان من الصرح البطريركي في الأشرفية رسالة الفصح بعنوان:المسيح قام ... حقاً قام.!
هذا هو جوهر إيماننا المقدس، فالموت لم يكن نهاية قصة الحب الإلهي، بل هو طريق عبور إلى حياة جديدة، بالقيامة نحن خُلِصّنا، بالقيامة أُعطيت لنا حياة جديدة، بالقيامة أصبح لدينا أمل ورجاء.
فمثلما حمل يسوع صليبه ومشى حتى الجلجلة، نحن أيضاً مدعوون إخوتي الأحباء لنحمل صليبنا ونتبعه كما أوصانا قائلاً: "إحمل صليبك كل يوم واتبعني" (لوقا ٩: ٢٣)، لأننا بهذا الطريق نخلص.
إنه من السهل إنكار الواقع والحقيقة. لأن الإعتراف بالحقيقة يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة. هكذا نرى في الإنجيل كيف أن البعض نكروا قيامة يسوع وعبثوا بحقيقة ما رآه الحراس قائلين: "قد أتى تلاميذه في الليل وسرقوه بينما كنا ننام"،
وهكذا أيضاً التلاميذ الذين عاشوا مع يسوع وشَهِدوا على كل شيء معه، هربوا واختبئوا بعد موته، بالرغم من أنه كان قد أخبرهم بأنه سيموت وسيقوم في اليوم الثالث.
إنه لمن السهل أن نخدع أنفسنا لنهرب من الواقع، بعكس ما علينا فعله وهو امتلاك الشجاعة للتصالح مع الذات وقبول ومواجهة الحقيقة والشهادة لها، لأنها السبيل الوحيد للتعايش المشترك ولزرع السلام في أوطاننا.
إيماننا المسيحي ليس محط شك، بل هو حقيقة عاش معها الكثيرون، الذين آمنوا بها و ناضلوا من أجلها أيضاً.
اليوم كما نرى العالم واقع في بحرٍ من الحقد والظلم والفسق والحرب، يأتي إلينا يسوع مطمئناً إيانا بالقيامة، فكل الالآم والصعوبات التي نمر بها ليست النهاية، بل هنالك قيامة، هنالك نور بعد كل ظلمة، هنالك المسيح المخلص الذي انتصر على الموت ينتظرنا.

فبقولنا "حقاً قام" نشهد على قيامة يسوع كحقيقةً غير متغيرة، وعندما نؤمن بهذه الحقيقة، تصبح صعوبات هذه الدنيا والالآم التي نقاسيها تملك معنى خلاصي وطريق للرجوع إلى القيم السماوية، إلى الرجوع لضمائرنا والعمل في حقل الرب لننال ملكوته السماوي.

أتمنى عليكم إخوتي الأحباء أن يكون هذا العيد المبارك طريق ودعوةً لنا، لنعيش قيامة ربنا يسوع المسيح في حياتنا اليومية، بالمصالحة والعمل سويةً في سبيل الإزدهار والتقدم وخلاصنا من المشقات واللامبالاة في حياتنا الشخصية والإجتماعية والوطنية.

فلنلجأ إلى العيش في الحقيقة دائماً وأبداً، لنكون أبناء النور السرمدي، أبناء الخلاص، أبناء الله المفتدين.
المسيح قام حقا قام!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout