مكتب وزير المالية: مرسوم تشكيلات محكمة التمييز يتضمن أخطاء أساسية وفور تذليلها سيوقع على المرسوم

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية الدكتور يوسف الخليل البيان التالي:

"‏يؤكد وزير المالية حرصه الشديد على تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ‏ولنصوص الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وموقفه واضح وثابت في هذا الخصوص.

وفي هذا الاطار، يقتضي توضيح الصورة أمام الرأي العام اللبناني عن عدم توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز، كونه يتضمن أخطاء أساسية ‏من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها.

كما يؤكد الوزير الخليل أنه يتم العمل على تذليل العقبات أمام توقيع مرسوم التشكيلات المذكور ويعلن أنه سوف يوقع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات.

لذا اقتضى التوضيح".