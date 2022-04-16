الخارجية تنفي الخبر المتداول حول دعوة المستفيدين من منحة حصر التبغ لاستلام قيمة المنحة نقدا

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تنفي وزارة الخارجية والمغتربين في بيان "الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول دعوة الطلاب المستفيدين من منحة ادارة حصر التبغ والتنباك، للحضور الى مبنى الوزارة لاستلام قيمة المنحة نقدا".

وقالت في بيان: "إن هذا الخبر عار من الصحة. ويهم الوزارة التأكيد أن حوالي 542 طالبا قد باشروا استلام المنحة بعد أن بدأت السفارات اللبنانية بتوزيعها على مستحقيها.

وتتابع الوزارة العمل على ايجاد حل سريع، بالتنسيق مع مصرف لبنان، يسمح بتسليم المبالغ المستحقة للطلاب الموجودين في روسيا واوكرانيا وايران وكوبا وسوريا بسبب صعوبة التحويلات المالية الى هذه الدول الخمس".