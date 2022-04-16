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سيزار أبي خليل للـtayyar.org:"المال السياسي بات أمضى من أي سلاح"

16
APRIL
2022
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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل أهمية اقتراح القانون المقدّم من التكتل والمتعلّق برفع السرية المصرفية عن كافة حسابات المرشحين للانتخابات النيابية واللوائح، وليس فقط حساب الحملة الانتخابية، لأن الانفاق ممكن أن يحصل، ويبدو كذلك، من خارج حسابات الحملة المكشوفة السرية عنها.

وأضاف أبي خليل أن هذا القانون يشكّل أداة إضافية بيد هيئة الاشراف على الانتخابات في وقت باتت المخالفات مشهودة على الطرقات وفي وسائل الاعلام والتي باتت تتخطّى كل سقوف الانفاق الانتخابي المسموح بها في القانون.

وأشار أبي خليل الى أن المال السياسي بات أمضى من أي سلاح في التأثير على حرية الناخبين في اختيار من يمثلهم وبات يهدّد شرعية العملية الانتخابية "ونحن نضع القانون برسم الرأي العام اللبناني وبرسم مجلس النواب وأكيد هيئة الاشراف على الانتخابات وبرسم المجتمع الدولي الدولي الذي بدأ بإرسال لجان مراقبة للانتخابات".

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