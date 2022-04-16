living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الاف الدولارات" قيمة ما سرقاه... وقوى الأمن توقفهما!

16
APRIL
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة بــــــلاغ جاء فيه: "في إطار متابعة ملف عمليات سرقة الكابلات الكهربائية والبطاريات من محطّات إرسال شركتي الاتصالات "MTC" و"ALFA" التي حصلت في الآونة الأخيرة في عددٍ من المناطق اللبنانية، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي دورياتها في المناطق التي كَثُرَت فيها هذه العمليات، للعمل على توقيف المتورطين بها".

وأضاف، "بتاريخ 12-4-2022، وبنتيجة المراقبة الدّقيقة التي نفذتها دوريات من الشّعبة في بلدة السريرة – جزين، تمكّنت من رصد آلية "ببيك أب" من نوع "تويوتا" لون أبيض من دون لوحات، فعملت على ضبطه وتوقيف شخصين كانا على متنه، وهما: ك. ح. (مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)، ع. ص. (مواليد عام 1998، سوري)".

وتابع البلاغ، "وضبطت على متن "البيك أب"، 45 بطارية، وكابلات كهربائية بطول 16 مترًا، تفوق قيمتها الـ 50 ألف دولارٍ أميركي".

واستكمل، "بالتحقيق معهما، اعترفا أن المسروقات ناتجة من عملية سرقة استهدفت محطتي إرسال لشركتي "MTC” و "ALFA" في خراج البلدة المذكورة".

وأشار البلاغ الى أنه "تم تسليم البطاريات والكابلات المسروقة الى إدارة الشركتين المذكورتَين، وتمّ ضبط "البيك أب" المستخدم في عملية السّرقة".

وختم البلاغ بالقول: "أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout