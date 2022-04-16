الوزير باسيل ردا على “الحدث”: تأليف وتلحين!

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نشرت قناة “الحدث” معلومات تقول فيها انها تكشف عن صفقة بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تتضمن عرقلة باسيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية للبنان بأمر من “حزب الله”، وأن حزب الله فوّض باسيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية بدلا من الرئيس ميشال عون، وانه يعارض اتفاق عون مع الوسيط الأميركي و”أمل” حول الحدود البحرية والخط “23”. وأشارت المعلومات التي نشرتها “الحدث” الى ان الترسيم البحري سيتم وفق الاقتراح الإسرائيلي وستحصل تل أبيب على حقل “كاريش” كاملا . واردفت الحدث ان صفقة حزب الله – باسيل تتضمن: 3 شركات للتنقيب إيرانية للحزب وفرنسية لباسيل وأميركية ، بالاضافة الى حصول باسيل على حصة من إعمار مرفأ بيروت مقابل الغاز لحزب الله. لكن مصادر باسيل نفت ما اوردته الحدث عن صفقة. واكدت ان ما ورد مختلق تماما و لا يمت الى الحقيقة بصلة. وقد علقت مصادر باسيل على ما ذكر بالقول : “تأليف وتلحين”.